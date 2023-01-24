Güney Kıbrıs genel greve hazırlanıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güney Kıbrıs genel greve hazırlanıyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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 Güney Kıbrıs’ta sendikalar, eşel mobil sisteminin tamamıyla uygulanması ve herkese yayılması talebiyle genel greve hazırlanıyor.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki örgütlü sendikaların grev açıklamasının ardından dün de öğretmen sendikası OELMEK’in grev kararı aldığını yazdı.


Habere göre genel grev Perşembe günü saat 12.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

-ESK’dan çağrı

Haravgi gazetesi ise Rum Gazeteciler Birliği’nin (ESK) ise tüm gazetecilerin, perşembe günü üç saatlik eylem sırasında herhangi bir gazetecilik çalışması yapmamaları yönünde gazetecilere çağrıda bulunduğunu yazdı.

Habere göre ESK, gazetecilerin eylem saatinde ancak eylemle ilgili haber yapabileceğini de belirtti.

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Tags:genel grevgrevGüney Kıbrıskıbrıs
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