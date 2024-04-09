Güney Kıbrıs da yoğun yağışın etkisi altında - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 9, 2024
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Güney Kıbrıs da yoğun yağışın etkisi altında

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Güney Kıbrıs da yoğun yağışın etkisi altında

Güney Kıbrıs’ta özellikle Lefkoşa ve Larnaka bölgelerinde şu sıralarda yoğun yağışın  etkili olduğu belirtildi.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK, güney Lefkoşa ve Larnaka bölgelerinde etkili yağışın devam ettiğini ve trafikte aksamalar yaşandığını belirtti.


Rum polisinin sürücüleri uyardığı yer alan haberde; Lefkoşa-Limasol yolu, Çeri bölgesi, Perahoryo Nisu, Alambra ve Kornos bölgelerinde etkili yağışın sürdüğü de ifade edildi.

Rum Meteoroloji Dairesi de bugün saat 18.00’e kadar geçerli olmak üzere şiddetli gök gürültülü sağanak ve dolu için sarı alarm yayımladı.

“Sigmalive” haber sitesi ise etkili yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını belirtti.

Öte yandan “Alfa News” haberi sitesi de Trodos bölgesine dün öğle saatlerinde kar yağdığını belirtti ve  “Nisan ayı ortasında yüksek yerler beyaza büründü” ifadesini kullandı.  

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Tags:kıbrısYağış
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