Geçitköy ve Alsancak bölgesinde yağışlar nedeniyle trafik aksıyor... - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 9, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Geçitköy ve Alsancak bölgesinde yağışlar nedeniyle trafik aksıyor…

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Polis, Geçitköy ve Alsancak bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Karşıyaka – Çamlıbel ana yolunun Geçitköy mevkiinde sağanak nedeniyle dere sularının yükseldiği, çamurlu ve çakıllı suların yola aktığı kaydedildi.


Lapta – Alsancak ana yolunun, Alsancak mevkiinde Girne gidiş istikametinde “İleli Market” önlerinde oluşan su birikintisi nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı da bildirildi.

Ulaşımın Mare Monte kavşağından kontrollü sağlandığı belirtilirken, söz konusu güzergahları kullanacak sürücüler, yavaş ve dikkatli seyretmesi konusunda uyarıldı.

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Tags:GeçitköyPolisYağmur
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