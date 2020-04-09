Güney de aile baskısına dayanamadı

Bir taraftan sağlık sisteminin çok zorlandığı haberleri gelirken, birçok sağlıkçının da salgına yakalandığı ve hizmetten düştüğü bilinmesine rağmen, Anastasiadis dünkü açıklamasında, yurt dışında yaşayan öğrenciler ve Kıbrıs’ta daimi ikameti olanların adaya dönüşüyle ilgili kısıtlamaları yumuşattığını açıkladı. Öncelikli gurupları da tespit etti:

Yurtta kalan ve hazırlık veya birinci sınıfta okuyan öğrenciler

Devamlı ikametgahı Kıbrıs’ta olan ama geçici bir süre için yurt dışında çalışan ve salgından dolayı ya işini kaybetmiş ya da geçici bir şekilde işten çıkartılmış kişiler.

Salgınla savaşmak için yeterli uzmanlığa ve tecrübeye sahip olan kişiler! yani uzman olmak şartıyla herhangi bir ülke vatandaşı adaya gelmek için başvurabilir.

Anastasiadis salgının büyüyeceği korkusuyla binlerce Kıbrıslı öğrencinin dönüşünü önlemenin çok acı verici bir süreç olduğunu söyledi.

Bu kararın hem sözü geçen gençlerin hem de genel halk sağlığı açısında alındığını. Ve bu kararı alamaya mecbur kaldıklarını söyledi.

Anastasiadis ayrıca dönüş kriterlerinin hafifletilmesinin aşama aşama ve sağlıkçıların görüşü alınarak yapılacağını söyledi.

Ne kadar kapasiteleri. olduğu sorusu üzerine, Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, 15 gün boyunca her gün 1000 kişilik karantina kapasitelerinin olduğunu söyledi. tabii. bu sayının ilerleyen zaman içinde ihtiyaç ve test olanaklarının artmasıyla değişebileceğini söyledi.

Bütün ticari uçuşlar şu an durmuş vaziyettedir, sadece bazı kurtarma operasyonu için kullanılan uçakların uçuşuna izin verilmektedir ve bu uçaklarla gelen herkese 14 gün karantina uygulanmaktadır.

Öğrenci aileleri özellikle Britanya’da bulunanların aileleri devamlı surette çocuklarının dönmesi için hükümete büyük baskı yapmaktadırlar.

Dışişlerinin dönüş isteyenler için kurduğu web sitesine şu ana kadar öğrencilerin %80’ni oluşturan 4,500 kişi baş vurmuştur. Kayıt olanların sayısı ise 120 farklı ülkeden 16,668 kişi

İlk uçak bu akşam 20.30’da Kıbrıs’a inecektir. Yukarıdaki kriterlere göre seçilmiş 96 yolcudan oluşuyor..…