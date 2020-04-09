Güney Kıbrıs

Rum Sağlık Bakanlığı asimptotik hastaların peşinde

9 Nisan 2020

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, hafta sonu ve pazartesi günü Güney Kıbrıs genelinde ve rastgele örnekleme yönetimiyle toplam 800 kişiye koronavirüsü için test yaptırılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı kendi Twitter hesabında “asimptotik hastaları bulmak amacıyla hafta sonu ve en geç pazartesi günü 800 kişiye örnekleme yöntemiyle test yapılmaya  başlanacak” diye yazdı.

Bakan, “Bu aşamada önlemlerdeki değişiklikler hakkında konuşmak için henüz çok erkendir” dedi.



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