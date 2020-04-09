Rum Sağlık Bakanlığı asimptotik hastaların peşinde

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, hafta sonu ve pazartesi günü Güney Kıbrıs genelinde ve rastgele örnekleme yönetimiyle toplam 800 kişiye koronavirüsü için test yaptırılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı kendi Twitter hesabında “asimptotik hastaları bulmak amacıyla hafta sonu ve en geç pazartesi günü 800 kişiye örnekleme yöntemiyle test yapılmaya başlanacak” diye yazdı.

Bakan, “Bu aşamada önlemlerdeki değişiklikler hakkında konuşmak için henüz çok erkendir” dedi.