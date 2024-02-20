Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak: Evrendeki en parlak cisim keşfedildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güneş’ten 500 trilyon kat daha parlak: Evrendeki en parlak cisim keşfedildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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J0529-4351

Gök bilimciler, “evrendeki en parlak cisim olduğunu tahmin ettikleri” Güneş’ten 500 trilyon kat daha parlak bir kuasar (yıldız benzeri bir nesne) keşfetti.

 

Avustralya ve Şili’den bilim insanlarından oluşan bir ekip, Şili’deki Atacama Çölü’nde bulunan teleskoplar yardımıyla yaptıkları gözlemler sonucu “J0529-4351” ismi verilen aşırı parlaklığa ve kütleye sahip gök cismi kuasara ilişkin çarpıcı detaylar buldu.


Gök bilimciler, araştırmalar sonrası, Güneş’ten 500 trilyon kat daha parlak olan bu kuasarın “evrendeki en parlak cisim” olabileceği sonucuna vardı.

Söz konusu kuasarın Dünya’dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu kaydeden gök bilimciler, cismin merkezinde bulunan kara deliğin kütlesinin Güneş’in 17 ila 19 milyar katı olduğunu da tespit etti.

Araştırmanın detayları “Nature Astronomy” dergisinde yayımlandı.

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Tags:güneşJ0529-4351NASAparlak
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