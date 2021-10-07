Günay Kıbrıs’ta 9 ayda 201 çocuğa istismar!

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son yıllarda meydana gelen çocuk istismarı vakalarında artış gözlemlendiğini, 2021 yılının ilk 9 ayında bu rakamın 201 olarak kayıtlara geçtiğini yazdı.

Gazete, bu vakaların yanı sıra gün yüzüne çıkmamış başka vakaların da olduğuna inanıldığını belirtildi.