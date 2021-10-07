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Günay Kıbrıs’ta 9 ayda 201 çocuğa istismar!

7 Ekim 2021
Güney Kıbrıs’ta çocuk istismarı





Güney Kıbrıs’ta son 9 aylık dönemde 201 çocuk istismarı vakası yaşandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son yıllarda meydana gelen çocuk istismarı vakalarında artış gözlemlendiğini, 2021 yılının ilk 9 ayında bu rakamın 201 olarak kayıtlara geçtiğini yazdı.
Gazete, bu vakaların yanı sıra gün yüzüne çıkmamış başka vakaların da olduğuna inanıldığını belirtildi.







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7 Ekim 2021


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