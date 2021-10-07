Günay Kıbrıs’ta 9 ayda 201 çocuğa istismar!

\r\nG\u00fcney K\u0131br\u0131s\u2019ta son 9 ayl\u0131k d\u00f6nemde 201 \u00e7ocuk istismar\u0131 vakas\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFileleftheros gazetesi, G\u00fcney K\u0131br\u0131s\u2019ta son y\u0131llarda meydana gelen \u00e7ocuk istismar\u0131 vakalar\u0131nda art\u0131\u015f g\u00f6zlemlendi\u011fini, 2021 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk 9 ay\u0131nda bu rakam\u0131n 201 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti\u011fini yazd\u0131.\r\nGazete, bu vakalar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kmam\u0131\u015f ba\u015fka vakalar\u0131n da oldu\u011funa inan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n