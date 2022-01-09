Gümrük Memuru olarak çalışan zanlı Polonyalı bir kadına cinsel saldırıda bulundu

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da Ledra Palace Kara Giriş Kapısı’nda görevli Gümrük Memuru olarak çalışan zanlı Osman Hacı Emin KKTC’ye giriş yapan Polonyalı bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 7 Ocak 2022 tarihinde saat 16.47 raddelerinde Lefkoşa’da Ledra Palace Kara Giriş Kapısı’nda, Lefkoşa’da sakin zanlı Osman Hacı Emin, Güney Kıbrıs’dan KKTC’ye giriş yapan Girne’de sakin A.H.N (K-30-Öğrenci-Polonya)’yi araç park yerine kadar yaya olarak takip ettikten sonra kendisine “mesai saatlerinde buradayım hafta sonları çalışmam” sözlerini söyleyip cep telefonu numarasını isteyerek ZSR 265 plakalı araç içerisinde oturmakta olan A.H.N’in sağ yanağını eli ile sıkmaya çalışmak sureti ile cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine alınan derdest emri gereği zanlının tutuklandığı vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca müştekinin vermiş olduğu ifade doğrultusunda takip edildiği yol üzerindeki kamera kayıtlarının alınarak incelenmeye başladığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirterek zanlının lehine ve aleyhine olan tüm hususların araştırıla bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.