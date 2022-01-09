Arıklı, YDP’nin manifestosunu “Beka” ile özetledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP’nin 88 sayfalık manifestosunu “beka” kelimesi ile özetledi ve 4 temel ilkelerinin bağımsızlık, eşitlik, kalkınma ve adalet olduğunu açıkladı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP dün Acapulco Otel’de manifestosunu açıkladı, aday tanıtımı yaptı.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Arıklı konuşmasına, “Burayı dolduran yüzlerce kardeşimiz iyi biliyor ki YDP, 23 Ocak tarihinde iktidarın kurucu ortaklarından birisi olacak” diyerek, şöyle devam etti:

“Ancak bu sefer bizi tongaya düşüremezler. Partimiz, muhtemel ortaklarından YDP’nin ilke ve önceliklerine nasıl baktığını anlayacak, onların samimiyetini sorgulayacak. Masaya ondan sonra oturacak. YDP 23 Ocak’tan sonra hükümete geldiğinde 11 aylık süre içerisinde yarım bıraktığı projelerini tamamlayacak.”

Son günlerde “anket oyunlarıyla” YDP’nin gücünün az gösterilmeye çalışıldığını belirterek, özetle şunları kaydetti:

“Sadece 11 bin 200 üye sandığa gitse, bunun karşılığı yüzde on buçuk oydur. Ama ısrarla YDP’yi küçük göstermeye çalışıyorlar. Biz bunları yapanları iyi biliyoruz. Özellikle Ulusal Birlik Partisi’nin ve Demokrat Parti’nin o anket firmalarına ne kadar para ödediğini de çok iyi biliyoruz.”

“BEKA, GELECEK DEMEK…”

Arıklı daha sonra, YDP’nin 88 sayfalık manifestosu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

YDP’nin manifestosunun diğer siyasi partilerin manifestolarından oldukça farklı ve detaylı olduğunu ifade eden Arıklı, manifestoyu dört ilkenin baş harflerinden oluşan “beka” kavramı ile açıkladı. Arıklı, “beka” kavramını oluşturan 4 temel ilkeyi şu sözlerle anlattı:

“Beka demek gelecek demek, Beka demek çocuklarımızın torunlarımızın geleceği demek, beka demek devletimizin milletimizin geleceği demek. Beka kavramının birinci harfi bağımsızlık ilkemizi anlatmaktadır. Bağımsızlık, Kıbrıs Türk halkının en önemli temel ilkesidir. Bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Özellikle Kıbrıs konusunda son dönemde uygulamaya başladığımız iki devletli çözüm formülü bağımsızlık ilkesinden neşet etmiştir. Biz YDP olarak kuruluşumuzdan itibaren federasyonun Kıbrıs Türkü’ne mezar olacağını söylemiştik ve federasyonu savunan hiçbir cumhurbaşkanının bu dönemde işbaşında olmasına müsaade etmeyeceğimizi söylemiştik. Başardık.”

İkinci temel ilkelerinin eşitlik olduğunu ifade eden Erhan Arıklı, “Eşitliği hem içeride hem de dışarıda hayatımızın bir parçası yapacağız. Dışarıda Rumlarla eşit egemenliğe dayalı bir çözüm ararken, içeride de bütün vatandaşların doğum yerlerine, rengine, ırkına, diline ve dinine bakılmaksızın eşit muamele görmesini sağlayacağız. Biz YDP olarak her türlü ayrımcılığı şiddetle reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Üçüncü ilkelerinin kalkınma olduğunu belirten Arıklı, şunları kaydetti:

“KKTC, 1974’ten sonra büyük zengin kaynaklara sahip olmuştu. O zengin kaynakları hoyratça kullandık. 1974 Barış Harekâtı’nı siyasi ve ekonomik zaferle taçlandıramadık ve üzerinde duracağımız ekonomik bir yapı oluşturamadık. Şu anda en büyük ihtiyacımız kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmaktır. İnsanca yaşamak ve muhatabımız Rumlardan geri kalmamak için kalkınmamız gerekiyor. YDP’nin ekonomik manifestosunda kalkınma en öncelikli konulardan bir tanesidir.”

“YDP ADALET BAKANLIĞI’NIN KURULMASINDAN YANADIR”

Sonuncu ilkelerinin ise adalet olduğunu ifade eden Arıklı, şunları belirtti:

“Devletlerin kuruluş temelinde adalet olmalıdır. Devletin dini adalettir. Bunun için adalet mülkün temelidir denilmiştir. KKTC’de adalet konusunda ciddi sıkıntılar, tartışmalar yaşanmaktadır. YDP, bu yüzden diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Adalet Bakanlığı’nın kurulmasından yanadır. Adalet mekanizmasının en önemli parçası olan hakimler ve savcıların atanmasında yasal ve anayasal değişiklikler yapılacaktır. Geciken adalet adalet değildir ilkesinden hareketle adalet ilkesini ön plana çıkarıyor ve en hızlı şekilde adaletin tecellisi için gereken yasal düzenlemeleri yapmayı vaat ediyoruz.”

“BİR KEZ DAHA YETKİ İSTİYORUZ”

Beka kavramı ile şifreledikleri dört temel ilkenin YDP’nin 88 sayfalık manifestosunun özeti olduğunu ifade eden Arıklı, “Yarından itibaren hem sosyal medyada hem de diğer yayın organlarında halkımızın görüşlerine arz edeceğiz. Umuyorum ki YDP, 23 Ocak’tan sonra iktidara geldiğinde bu dört temel ilkenin uygulanmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“KARMA OYUNUNA GELMEYİN”

Arıklı, YDP’lilere çağrı da yaparak, şunları kaydetti:

“Yeniden Doğuş Partisi’nin üyeleri karmadan uzak duracak ve mühür kullanacaktır. Karma diye propaganda yapanlara kulak asmayın. Ne acıdır ki bu karma propagandasını yapan bazı kişiler, birlikte yola çıktığımızı, birlikte yol aldığımız ve bugünlere kadar bu partiyi birlikte getirdiğimiz arkadaşlarımız… Onlara buradan şu mesajı gönderiyorum… Bu işin 24 Ocak’ı da var. 24 Ocak’tan sonra birbirimizin yüzüne bakacak yüzümüz olmalı. Kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz. Biz de YDP’ye ihanet edenleri, unutmayacağız, unutturmayacağız.”