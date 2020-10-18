Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması amacıyla Tunceli Valiliği koordinesinde başlatılan ve gece ara verilen arama çalışmalarına dün sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen arama çalışmalarına, dalgıçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü su altı arama kurtarma birimi ekipleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) ekipler katılıyor.

Başka illerden gelen teknik ekipler ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin de katıldığı çalışmalara Tunceli’deki AFAD, emniyet ve jandarma personeli de destek veriyor.

Özellikle Uzunçayır Baraj Gölü’nde yoğunlaştırılan çalışmalarda 8 bot, 3 su altı arama robotu ve 1 taramalı sonar cihazı kullanılıyor.

Baraj gölü yakınındaki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ekipler botlarla baraj gölünde ve kıyılarında su altı arama robotu ile arama gerçekleştirdi.

Çalışmalar sırasında ekiplerce baraj gölünün bazı alanlarına da şamandıralar konuldu.

Üç gün önce başlatılan arama çalışmalarında Doku’ya ait herhangi bir ize şu ana kadar rastlanmadı.