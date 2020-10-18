Ermenistan ateşkesi yine bozdu

Azerbaycan ile Ermenistan arasında insani ateşkes uygulaması, Türkiye saati ile 23:00’de yürürlüğe girdi. Ancak Ermenistan ateşkesi yine ihlal etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, insani ateşkesin yürürlüğe girdikten kısa süre sonra Ermenistan tarafından ihlal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Ermeni kuvvetlerin gece boyunca Cebrail şehri çevresine ateş açtığı belirtildi. Araz nehri yakınında işgalden kurtarılan köylerin de havan ve toplarla hedef alındığına işaret edilen açıklamada askeri personel arasında herhangi bir kaybın olmadığı kaydedildi. Açıklamada Ermenistan’ın saldırılarına karşılık verildiği ifade edildi.

Ermenistan, Moskova’daki görüşmelerin ardından 10 Ekim’de ilan edilen insani amaçlı ateşkesi de ihlal etmişti.