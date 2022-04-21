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Guinness duyurdu: Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği TobyKeith

21 Nisan 2022
Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği TobyKeith







Guinness Dünya Rekorları, dünyanın yaşayan en yaşlı köpeğini açıkladı. TobyKeith adlı Chihuahua cinsi bir köpek, 21 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği oldu.



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21 Nisan 2022


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