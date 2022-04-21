Dünya Bankası’ndan gıda krizi uyarısı: İnsani felaket

D\u00fcnya Bankas\u0131, Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019ya a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 sava\u015f nedeniyle ya\u015fanan ve her ge\u00e7en g\u00fcn b\u00fcy\u00fcyen g\u0131da krizinin insani felaket boyutlar\u0131na do\u011fru ilerledi\u011fini s\u00f6yledi. D\u00fcnya Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 David Malpass, sava\u015f nedeniyle olu\u015fan krizin devam etmesi durumunda g\u0131da fiyatlar\u0131n\u0131n rekor d\u00fczeyde artaca\u011f\u0131n\u0131 ve y\u00fcz milyonlarca insan\u0131 yoksullu\u011fa ve yetersiz beslenmeye itece\u011fi konusunda uyard\u0131.\r\n\r\n\r\nD\u00fcnya\u00a0Bankas\u0131, Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019ya ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 sava\u015f\u0131n g\u0131da krizine yol a\u00e7aca\u011f\u0131 konusunda uyar\u0131da bulundu.\r\n\r\nD\u00fcnya Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 David Malpass, d\u00fcnyan\u0131n Rusya'n\u0131n Ukrayna'y\u0131 i\u015fgalinden kaynaklanan g\u0131da krizinden kaynaklanan bir "insan felaketi" ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nK\u00fcresel yoksullu\u011fu azaltmakla g\u00f6revli kurumun ba\u015f\u0131ndaki Malpass, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, kriz devam ederse g\u0131da fiyatlar\u0131ndaki rekor art\u0131\u015flar\u0131n y\u00fcz milyonlarca insan\u0131 yoksullu\u011fa ve yetersiz beslenmeye itece\u011fi konusunda uyard\u0131.\r\n\r\nD\u00fcnya\u00a0Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131, "Bu bir insani felaket. Beslenme d\u00fc\u015f\u00fcyor ve daha sonra, bu konuda hi\u00e7bir \u015fey yapamayan, buna kendileri sebep olmayan ve fiyatlar\u0131n y\u00fckseldi\u011fini g\u00f6ren h\u00fck\u00fcmetler i\u00e7in de siyasi bir meydan okuma haline geliyor\u201d dedi.\r\n\r\nD\u00fcnya Bankas\u0131, g\u0131da fiyatlar\u0131nda ortalama y\u00fczde 37\u2019lik bir art\u0131\u015f olabilece\u011fini tahmin etti\u011fini s\u00f6ylerken, bunun en \u00e7ok yoksul kesimi etkileyece\u011fini belirtti.\r\n\r\n\u201cBu, Covid i\u00e7in de ge\u00e7erliydi" diyen Malpass, fiyat art\u0131\u015flar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc alanlar\u0131n geni\u015f ve derin oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\n"Art\u0131\u015flar, her t\u00fcrden ya\u011f\u0131, tah\u0131l\u0131 etkiliyor ve sonra di\u011fer mahsullere, m\u0131s\u0131r mahsullerine giriyor, \u00e7\u00fcnk\u00fc bu\u011fday y\u00fckseldi\u011finde y\u00fckseliyorlar" diyen\u00a0D\u00fcnya\u00a0Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131, d\u00fcnyada herkesi beslemeye yetecek kadar g\u0131da oldu\u011funu ve k\u00fcresel stoklar\u0131n tarihsel standartlara g\u00f6re b\u00fcy\u00fck oldu\u011funu ancak g\u0131day\u0131 ihtiya\u00e7 duyulan yere ula\u015ft\u0131rmak i\u00e7in bir payla\u015f\u0131m veya sat\u0131\u015f s\u00fcreci olmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nD\u00fcnya\u00a0Bankas\u0131 ba\u015fkan\u0131 ayr\u0131ca, artan g\u0131da ve enerji fiyatlar\u0131 aras\u0131nda geli\u015fmekte olan \u00fclkelerin b\u00fcy\u00fck Covid-19 salg\u0131n\u0131 bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6deyememelerinden kaynaklanan "kriz i\u00e7inde kriz" konusunda uyard\u0131.\r\n\r\n