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Dünya Bankası’ndan gıda krizi uyarısı: İnsani felaket

21 Nisan 2022
Dünya Bankası, gıda krizi







Dünya Bankası, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle yaşanan ve her geçen gün büyüyen gıda krizinin insani felaket boyutlarına doğru ilerlediğini söyledi. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, savaş nedeniyle oluşan krizin devam etmesi durumunda gıda fiyatlarının rekor düzeyde artacağını ve yüz milyonlarca insanı yoksulluğa ve yetersiz beslenmeye iteceği konusunda uyardı.



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21 Nisan 2022


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