Güden: Pile ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak

Pile Muhtarı Veysal Güden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Güden’in açıklaması:

“Değerli Pileliler Az önce Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde bir kaygı oluşmuştur. Bir çok insan arıyor beni. Şu an itibariyle Tek yetkili olan Sayın Sağlık bakanı ile henüz konuşamadım.

Bakanlar Kurulu toplantısına katılan bir başka bakanımız ile görüşme fırsatı buldum. Pile ile ilgi herhangi bir değişiklik olmayacağını bu konunun kurulda konuşulduğunu bana aktardı.

Bu aşamada sizlerle paylaşa bileceğim durum budur. Lütfen Sağlık Bakanı tarafından yapılacak olan açıklamayı takip ediniz.”