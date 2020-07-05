Erhürman: Siz varken endişe ve güvensizlik için başka kimseye ihtiyaç yok

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlar Kurulu kararlarının hukuka aykırı olduğu için iptal edildi” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Kimseyi endişe ya da kaos yaratmakla, güveni zedelemekle suçlamayın. Siz varken endişe, kaos ve güvensizlik için başka kimseye ihtiyaç yok..”

Tabipler Birliği’nin açtığı davada ara emri çıkmasını önlemek için Bakanlar Kurulu kararı… Dava konusu BK kararının bu akşam Sağlık Bakanlığı genelgesi ile tekrar yürürlüğe konulacağının ilanı… Bütün dünya aylardır pandemiyle uğraşırken, ilk vakanın görülmesinden dört ay sonra “tehlikeli bulaşıcı hastalık” ilanı… Bugüne kadar verilen BK kararlarının hukuka aykırı olduğunu açıklamaksızın, hukuka aykırı olduğu kabul edildiği için kararların iptali…

Kimseyi endişe ya da kaos yaratmakla, güveni zedelemekle suçlamayın. Siz varken endişe, kaos ve güvensizlik için başka kimseye ihtiyaç yok..