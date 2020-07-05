Özersay: Ülkeye girişlerle ilgili kurallar ortadan kaldırılmadı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkeye girişlerle ilgili kuralların ortadan kaldırılmadığını belirtti.

Özersay’ın açıklaması:

“Ülkemize girişlere dair kurallar ortadan kaldırılMAMIŞTIR. Sağlık Bakanlığı bu akşam Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında bir genelge yayınlayarak detayları duyuracaktır. Bir süre önce Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınladığımız ülke kategorileri ve giriş kurallarıyla, güneye geçiş kuralları Sağlık Bakanlığının gerekli göreceği değişiklikler de eklenerek detaylandırılıp bu akşam yayınlanacaktır.”