Kıbrıs

Özersay: Ülkeye girişlerle ilgili kurallar ortadan kaldırılmadı

5 Temmuz 2020
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bulaşıcı hastalıklar yasası, kudret özersay, Sağlık Bakanlığı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkeye girişlerle ilgili kuralların ortadan kaldırılmadığını belirtti.

Özersay’ın açıklaması:

“Ülkemize girişlere dair kurallar ortadan kaldırılMAMIŞTIR. Sağlık Bakanlığı bu akşam Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında bir genelge yayınlayarak detayları duyuracaktır. Bir süre önce Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınladığımız ülke kategorileri ve giriş kurallarıyla, güneye geçiş kuralları Sağlık Bakanlığının gerekli göreceği değişiklikler de eklenerek detaylandırılıp bu akşam yayınlanacaktır.”

Ülkemize girişlere dair kurallar ortadan kaldırılMAMIŞTIR. Sağlık Bakanlığı bu akşam Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında…

Kudret Özersay paylaştı: 5 Temmuz 2020 Pazar


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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