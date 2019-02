Gucci ‘kirli ayakkabıları’ 4600 TL’ye satışa çıkardı

Geçen hafta ırkçı eleştirilere hedef olan bir kazak modelini özür dileyerek piyasadan çekmek zorunda kalan İtalyan-Fransız moda devi Gucci, şimdi de 870 dolardan (yaklaşık 4600 TL) satışa çıkardığı “kirli spor ayakkabılarla” gündemde.

Sosyal medyada farklı yorumlarla karşılanan ancak daha çok “absürt” ve “çılgınca” diye nitelenen eskitilmiş görünümlü ayakkabıların iki modeli var. Rhyton Lips adlı modelin üzerinde dev bir dudak deseni bulunuyor.

Twitter’da bir kullanıcı “Herhangi birisinin kirli görünümlü ayakkabılara 615 sterlin ödemesini beklemek tam anlamıyla bir rezalet. Gucci’den ziyade kerizlik” yorumunu yapıyor.

An absolute travesty that anyone world pay £615 for dirty trainers. Less Gucci more gullible #jeremyvine #emperorsnewclothes#Gucciorgullible https://t.co/HOCFaQioQ2

— Caroline Mitchell (@mitchy1972) February 13, 2019