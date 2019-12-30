Yaşam

Greta Thunberg: Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim

30 Aralık 2019

İsveçli çevreci aktivist Greta Thunberg, New York’ta eylül ayında düzenlenen küresel ısınma konulu Birleşmiş Milletler toplantısında karşılaştığı ABD Başkanı Donald Trump ile diyaloğa girmemesiyle ilgili “Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim.” dedi.

BBC’nin “Today” adlı radyo programına katılan Thunberg, kendisi hakkında yapılan kişisel saldırıların komik olduğunu ve normal bir yaşama geri dönmeyi umduğunu söyledi.

Thunberg, Trump ile konuşsaydın ona ne derdin? sorusuna, “Dürüst olmak gerekirse, bir şey söyleyeceğimi sanmıyorum çünkü belli ki bilim insanlarını ve uzmanları dinlemiyor, o zaman beni neden dinlesin ki? Bu yüzden muhtemelen hiçbir şey söylemezdim, zamanımı boşa harcamazdım” diye cevap verdi.

Sıklıkla bazı devlet liderleri tarafından eleştirilen genç aktivist, “Bu saldırılar sadece komik çünkü benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Aslında istemedikleri değişimin gençlerden gelmesi onları korkutuyor. Ve bu da bizim doğru olanı yaptığımızın bir kanıtıdır” diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda, ABD Başkanı Donald Trump, Thunberg’ın Time dergisi tarafından “Yılın Kişisi” seçilmesine “Çok gülünç. Greta önce öfke kontrolü sorunuyla başa çıkmalı, sonra bir arkadaşıyla eski tarz güzel bir filme gitmeli. Sakin ol Greta, sakin ol” ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bair Bolsonaro da Greta’yı eleştirerek, “Greta yerlilerin Amazon’u savunmak için hayatını kaybettiğini söylüyor. Basının böyle bir velede yer ayırması gerçekten etkileyici.” diye yazmıştı.

Greta Thunberg, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için ülkesi İsveç’te başlattığı haftalık okul greviyle adını duyurmuştu. Grev 100’e yakın ülkede benzeri eylemlere ilham vermişti. İsveçli genç kız 2019 boyunca katıldığı konferanslar ve uluslararası toplantılarda yaptığı konuşmalarla dünya basınının gündeminde yer almıştı.



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