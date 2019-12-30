Dövizde son durum: Dolar Türk Lirası’na karşı son 6 ayın zirvesinde

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 5,9480’den işlem görüyor. Geçen hafta 5,92-5,96 dar bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü haftalık bazda yüzde 0,2 artışla 5,9493’ten tamamladı.

Dolar en son Mayıs ayında 6 TL sınırını aşmıştı.

Dolar/TL, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,9489‘den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 6,6620‘ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,8143‘ten satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,3110, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1190 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 96,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de toptan eşya stokları, Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL’de 5,97’nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90’ın destek olarak izleneceğini kaydetti.