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GRECO’dan güneye uyarı!

27 Haziran 2019

GRECO’dan güneye uyarı!Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Grubu’nun (GRECO), Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, yolsuzlukla mücadele kapsamında gereken yaptırımları uygulamadığı gerekçesiyle uyardığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, GRECO’nun dün kamuoyuna açıklanan 2018 yılı raporuna göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin GRECO’nun yaptırımlarını hiç uygulamayan veya bir kısmını uygulayan ülkeler listesinde sekizinci sırada bulunduğunu kaydederken, özellikle yargı sürecinde ve milletvekillerinin yolsuzluklarıyla ilgili süreçte eksiklikler olduğunu yazdı.

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