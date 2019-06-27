Kolombiyalı piskopos, şehri arındırmak için helikopterle kutsal su serpecek

Kolombiya’da Katolik bir piskopos, ‘şeytan tarafından istila edildiğini’ söylediği şehri kurtarmak için helikopterle tüm bir kente kutsal su serpmeyi planlıyor.

Kolombiya’nın liman kenti Buenaventura’da görev yapan Rubén Darío Jaramillo Montoya, şehrin ‘günah dolu sokaklarını temizlemek’ adına ordudan bir helikopter kiralama talebinde bulundu. Montoya, ‘operasyon’ için de 14 Temmuz tarihine işaret etti.

Bir radyo istasyonuna konuşan piskoposun, “Tüm Buenaventura’yı havadan dolaşmak ve üzerine kutsal su serpmek istiyoruz. Böylece limanımızı yok eden kötü ruhları kovup kovamadığımızı göreceğiz. Böylece tanrını lütfu gelecek ve sokaklarımızdaki kötülüklerden kurtulacağız” dediği belirtildi.

Montoya, “Bütün bu kötü şeylerin bittiğini, şeytanın defolup gittiğini görmek için kutsal suyu serptiğimizde bu tüm toplum için de mükemmel bir gösteri olacak” yorumunda bulundu.

Pasifik Okyanusu’ndaki en büyük limanlardan biri olan Buenaventura, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç çeteleri arasındaki şiddet eylemleriyle sık sık gündeme geliyor.