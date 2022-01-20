Gözler TC Merkez Bankası faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz toplantısı tutanakları izlenecek.

TCMB Eylül ayında başladığı faiz indirim sürecini 4 toplantı üst üste sürdürmüş ve bir hafta vadeli gösterge repo faiz oranını yüzde 19,00’dan yüzde 14,00 seviyesine kadar indirmişti. Piyasa anketlerinde bugünkü toplantıdan bir faiz değişikliği beklenmiyor.

Merkez Bankası’nın kritik faiz kararı öncesinde dolar/TL’de 13,50 seviyeleri korunurken euro/TL ise 15,30 düzeyinde değerleniyor.

Asya borsaları, Avrupa borsaları ve Wall Street’de dün görülen düşüşlerden etkilenmedi ve beş günlük düşüşlerin ardından yükseldi. Çin lokomotif endeksi yüzde 0.7 yükselirken, Hong Kong’un Hang Seng endeksi yüzde 1.4’ün üzerinde yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, Çin’de görülen yükselişlerden destek bularak yüzde 0.54 yükseldi. Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 0.17 yükseldi.

Altın fiyatları gerilese de iki ayın zirvesine yakın seyrederken, dolar işlemcilerin Fed’in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği politika toplantısı sonrasında faiz oranlarını artırma hızına ilişkin ipuçları aramasıyla birlikte, yüksek tahvil getirileri nedeniyle 1.838 dolara geriledi.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 7 yılın zirvesinden sınırlı da olsa düşüş kaydetti. Brent petrolde varil fiyatları 88 doların hemen üzerinde. Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol akışının yeniden sağlanması ve kar realizasyonları petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Kaynak: Dünya Gazetesi