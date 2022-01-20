Dolar 13.50 Sterlin 18.45 seviyelerinden güne başladı

TC Merkez Bankası faiz kararı öncesi Dolar yüzde 0,66 artışla 13,5138 liradan Sterlin ise yüzde 0,87 artışla 18,4554 liradan işlem görüyor

Güne 13,4410 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:21 itibarıyla yüzde 0,66 artışla 13,5138 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,3510, en yüksek 13,6313 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,4302 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23.12.2021 tarihinde 10,2360 ile son bir ayın en düşük, 21.12.2021 tarihinde ise 16,6944 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sterlin 18.45 TL seviyelerinde