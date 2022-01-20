Dolar 13.50 Sterlin 18.45 seviyelerinden güne başladı

TC Merkez Bankası faiz kararı öncesi Dolar yüzde 0,66 artışla 13,5138 liradan Sterlin ise yüzde 0,87 artışla 18,4554 liradan işlem görüyor
Güne 13,4410 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:21 itibarıyla yüzde 0,66 artışla 13,5138 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,3510, en yüksek 13,6313 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,4302 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23.12.2021 tarihinde 10,2360 ile son bir ayın en düşük, 21.12.2021 tarihinde ise 16,6944 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Sterlin 18.45 TL seviyelerinde
Güne 18,3378 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 09:21 itibarıyla %0,87 artışla 18,4554 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,2087, en yüksek 18,5719 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 18,3020 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 23.12.2021 tarihinde 13,7884 ile son bir ayın en düşük, 21.12.2021 tarihinde ise 19,1121 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Euro 15.35 seviyelerinde
Güne 15,2789 ile başlayan Euro kuru, saat 09:21 itibarıyla %0,76 artışla 15,3595 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,1584, en yüksek 15,4578 seviyelerini gören Euro, günü 15,2478 seviyesinde kapattı. Euro, 23.12.2021 tarihinde 11,6293 ile son bir ayın en düşük, 21.12.2021 tarihinde ise 18,3752 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.