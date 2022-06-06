Görsel Arama Motoru Nasıl Çalışır ve Bilgi Bulmayı Nasıl Kolaylaştırır?

Görsel arama hakkında bir şey duydunuz mu? Nasıl çalıştığını ve birkaç saniye içinde ilgili sonuçları getirdiğini biliyor musunuz? Değilse, bilginizi genişletmenin ve bu tür web araması hakkında daha fazla bilgi edinmenin zamanı geldi. Genellikle ters görüntü arama olarak da adlandırılan, gerçekleştirilecek arama yardımcı programları resimli arama bulunduğuna dikkat edilmelidir.

Metin tabanlı ve ses tabanlı arama yöntemleri oldukça kullanışlı olmasına rağmen, internette bir şeyleri doğru bir şekilde bulmak söz konusu olduğunda, hiçbir şey resimli arama yanına yaklaşamaz. Bir kişi, mal veya içerik bulmak istiyorsanız, bu tür arama size etkili bir şekilde yardımcı olacaktır. Bunun nasıl mümkün olduğunu ve bu tür bir aramanın gerçek hayatta size nasıl fayda sağlayabileceğini bilmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Bu yazıda, resim arama motorlarının veya yardımcı programlarının çalışmasını tartışacağız. Ek olarak, gorsel arama bilgiyi doğru bir şekilde bulmaya nasıl yardımcı olabileceğini de tartışacağız. Bu konu hakkında daha fazla ayrıntı öğrenmek için okumaya devam edin:

Görsel Arama Motorlarının Çalışmasını Anlama

Bazı etkili resim arama motorlarını ve gerçek hayatta bize sundukları yardım eli tartışmaya geçmeden önce, nasıl olduğunu anlamak gerekir. ters gorsel arama çalışır. Basitçe söylemek gerekirse, ters resimli arama, CBIR veya (İçerik Tabanlı Görüntü Alma) adlı bir algoritmadan yararlanır.

Genellikle CBIR teknolojisi olarak adlandırılır ve AI (Yapay Zeka), Makine Öğrenimi ve Bilgisayarla Görme gibi ileri teknolojileri kullanır. Bu CBIR algoritması resimli arama motorlarının arka ucunda çalışır.

CBIR algoritmasının resim arama motorlarının arka ucundaki çalışması 4 farklı adıma ayrılabilir. Tüm bu adımları kısaca tartışacağız. Bu adımlar hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir:

Tarama

Görsel arama motorlarının ilk adımı, yüklenen resim sorgusunu tarar. Tarama işlemi, özellikle tüm görüntüyü birkaç katmana bölen YSA’lar (Yapay Sinir Ağları) olmak üzere bilgisayarla görme kullanımını içerir. Katmanlama işlemi, sonraki adımlarda CBIR teknolojisinin bir görüntüde yer alan içeriği anlamasını kolaylaştırır.

Segmentasyon

Tarama işleminden sonra segmentasyon gerçekleşir. Bu süreç, bir görüntünün birden çok parçaya bölünmesini içerir. Segmentasyon işlemi, bir görüntüdeki baskın renkleri bulmak için AI teknolojisini kullanır. Ek olarak, bu adım, yüklenen resimde öne çıkan nesneleri, yüzleri ve hatta metin karakterlerini bulmak için gereklidir.

Tanımlama

Segmentasyon işleminden sonra tanımlama aşaması gelir. Basitçe söylemek gerekirse, bu adım, Makine Öğrenimi yardımıyla içeriğe dahil edilen nesneleri, yüzleri ve metin karakterlerini tanımlar. Bu adım sırasında, arama motorunun arkasında çalışan makine öğrenimi kitaplığı rolünü oynar ve CBIR teknolojisinin görüntü sorgusunda yer alan içeriği doğru bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur.

Arama

Son adım, web’de arama veya basitçe aramadır. Bu adımda resim arama motorları, CBIR teknolojisi ile yapılan tanımlamalara göre çalışır ve ilgili sonuçları resim ve metin tabanlı arama sonuçları şeklinde getirmeye çalışır. Sonuç olarak, kullanıcı resimdeki, yüzlerdeki, hayvanlardaki, nesnelerdeki ve hatta metindeki baskın renge göre yüklenen resme benzeyen arama sonuçlarını görür.

Görsel Arama Motorları Nasıl Yardımcı Olabilir?

Görsel arama motorları çeşitli şekillerde yardımcı olabilir, bunlardan birkaçını aşağıda tartışacağız. Ancak, bu faydaları tartışmaya geçmeden önce, Google, Bing ve diğer resim arama motorlarının kendi kitaplıklarına sahip olduğunu belirtmek gerekir. Kendi kitaplıklarından görsel arama sonuçlarını gösterirler.

Tüm bu görsel bulma yardımcı programlarının resim arama sonuçlarını tek bir yerde görmek istiyorsanız, bağlantıyı ziyaret etmelisiniz: https://www.duplichecker.com/tr/reverse-image-search.php . Bu özelliği kullandığınızda görselle arama, resminizi işlemeye başlayacak ve tüm arama motorlarının resimlerini tarayacak ve size en benzer sonucu verecektir.

Şimdi, gorsel arama tesislerinin birkaç faydasını tartışmaya devam edeceğiz. Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin:

Favori Ürünlerinizi Bulma Favori

ürünlerinizi resim arama motorları yardımıyla kolayca bulabilirsiniz. En sevdiğiniz ürünün satıcısını bilmiyorsanız, endişelenmenize gerek yok, çünkü tersi resimli arama o ürünü satan satıcıyla ilgili ayrıntıları bulmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, tersinin gorsel arama yardımıyla, o ürünün fiyatı açısından en iyi teklifi elde edebilirsiniz. Görsel arama motorları aynı ürünü satan çeşitli satıcıları gösterecek ve en düşük fiyata satanı seçebilirsiniz.

Resim Hırsızlığına Karışan Web Sitelerini Bulun

Bir web sitesi sahibi olarak, ürünlerinizin resimlerini web sitenizde yayınlayabilirsiniz. Ancak, web sitenizde yayınladığınız görseller, işlerini tanıtmanın kolay yollarını arayan başkaları tarafından çalınabilir. Bu tür suçluları bulmanın en etkili yolu görselle arama yöntemini kullanmaktır. Google görsel arama yardımıyla, varlıklarınız olan resimlerin çalınmasına karışan web siteleri veya varlıklar hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz. Resimlerinizi izniniz olmadan kullanıyorlarsa, bu tür kuruluşlara karşı telif hakkı ihlali iddiasında bulunabilirsiniz. Ayrıca, suçlulardan geri bağlantı şeklinde parasal kayıplar veya kredi karşılığında yerine getirilmesini isteyebilirsiniz.