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Görevden alma ve atamalar

3 Temmuz 2019

Başbakanlık tarafından görevden alma ve atamalar yapıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Mehmet BURHAN 03.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü  olarak görev yapan Sn.Aytunç ŞİRKET  04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınarak  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşar  mevkiine atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn.Evrim HINÇAL 03.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır .

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar mevkiine aynı mevkiinin müşaviri olan  Sn. Erçin TEKAKPINAR  04.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Ödül MUHTAROĞLU 03.07. 2109 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Mustafa Kemal SERÇELİK 04 Temmuz 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür  Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Neşe ERTOK 03.07 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür  Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Kemal BURGAÇ  03.07.2019  tarihinde bu görevinden alınmıştır.

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