EL-SEN: Amcaoğlu füzeyi fırsat bildi

EL-SEN, “Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun füze faciasını fırsat bilerek hayat pahalılığında kesintiye gidileceğini açıklaması hükümetin samimiyetsiz ve istismarcı bir anlayışa sahip olduğunu göstermektedir” dedi.

EL-SEN’in açıklaması şöyle:

Bulunduğumuz coğrafyada yaşanan savaşlar nedeniyle geçtiğimiz gün ülkemize düşen füze tüm Kıbrıslı Türkleri şoke etmiştir. Böylesi hassas ve tüm dünya ülkelerinin gözünü çevirdiği bu olayın yaşandığı gün görevi ‘’ KRİZ YÖNETMEK ‘’ olan hükümetin Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yaşanan bu faciayı fırsat bilerek hayat pahalılığında kesintiye gidileceğini açıklaması hükümetin samimiyetsiz ve istismarcı bir anlayışa sahip olduğunu göstermektedir.

Kıbrıslı Türklerin hiç de alışık olmadığı bir facianın yaşandığı süreçte HP konusunda fırsatçılık yapan Amcaoğlu, ne yazık ki bu tavrını devam ettirerek Kıb-Tek ile ilgili de haddini aşan açıklamalarda bulunmuştur. Kıb-Tek’ in sözde uzmanlar tarafından denetlendiğini ve bu denetimlerin sonucunda geleceğinin netleşeceğini ifade eden Olgun Amcaoğlu’na net olarak söylüyoruz ki, Kıb-Tek’in geleceğini sizin fırsatçı ve istismarcı zihniyetiniz belirlemeyecektir. Kıb-Tek bu toplumun özvarlığıdır ve El-Sen ayakta durduğu sürece bu böyle devam edecektir. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu madem Kıb-Tek’i ve geleceğini bu kadar çok düşünüyor, önce kuruma olan borçlarını ödesin sonra da kendi yetkisi altında olan kurumlar hakkında yorum yapsın. Kıb-Tek’in ne dün peşkeş çekilmesine izin verdik ne de yarın vereceğiz. Toplumun malı toplumun elinde kalacaktır.

El-Sen Yönetim Kurulu (a)

Kubilay Özkıraç

Başkan