Gordion Hotel Kıbrıslı Türklere kapılarını açtı

Ankara Çankaya’da bulunan Gordion Hotel deprem bölgesinden Ankara’ya sevk edilen Kıbrıslı Türklere kapılarını açtı.
Gazetemize ulaşan Gordion Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Atılgan deprem bölgesinden Ankara’ya sevk edilen Kıbrıslı Türklerin otelde ücretsiz konaklayabileceğini söyledi.
İletişim bilgileri şöyle:
İletişim: Remzi Oğuz Arık Mahallesi,
Büklüm Caddesi No: 59
Kavaklıdere, Çankaya Ankara
+90 312 427 8080
+90 312 427 8085
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