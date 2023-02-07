Dünyadan arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye gidiyor

Arama kurtarma ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye’ye hareket ediyor. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara katılacak Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Adana`ya gitti.

AB üyesi 17 ülke Türkiye`ye arama kurtarma ekipleri gönderdi

AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvar, Türk makamlarına acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Copernicus uydu sistemini de etkinleştirdiğini, Birliğin gerektiğinde daha fazla desteği koordine etmeye hazır olduğunu söyledi.

Enkazdaki insanları aramak için özel olarak eğitilmiş arama ve kurtarma ekiplerine bağlı itfaiyeciler, Ostrava kentinde bulunan Leos Janacek Havaalanı`nda gerekli ekipmanları uçağa yükleyerek yola çıktı.

Avrupa`dan 850`nin üzerinde uzman Türkiye için harekete geçti

İngiltere, Türkiye`ye 76 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra kurtarma ekipmanı ve arama köpekleri gönderdi.