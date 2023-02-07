Dünyadan arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye gidiyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetTürkiye

Dünyadan arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye gidiyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Türkiye deprem

Arama kurtarma ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye’ye hareket ediyor. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara katılacak Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Adana`ya gitti.

AB üyesi 17 ülke Türkiye`ye arama kurtarma ekipleri gönderdi

AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvar, Türk makamlarına acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Copernicus uydu sistemini de etkinleştirdiğini, Birliğin gerektiğinde daha fazla desteği koordine etmeye hazır olduğunu söyledi.


Enkazdaki insanları aramak için özel olarak eğitilmiş arama ve kurtarma ekiplerine bağlı itfaiyeciler, Ostrava kentinde bulunan Leos Janacek Havaalanı`nda gerekli ekipmanları uçağa yükleyerek yola çıktı.

Avrupa`dan 850`nin üzerinde uzman Türkiye için harekete geçti

İngiltere, Türkiye`ye 76 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra kurtarma ekipmanı ve arama köpekleri gönderdi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:depremKahramanmaraş depremTürkiye
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar