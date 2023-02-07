Depremlerde can kaybı 3 bin 381

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi’nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye olarak büyük bir felaketle karşı karşıya olunduğunu belirten Tatar, depremin etki alanın yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını, Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık yedide birine karşılık gelen alanda depremin etkilerinin hissedildiğini vurguladı.

Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde arama, kurtarma ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini ifade eden Tatar, şu ana kadar 285 artçının yaşandığını aktardı.

“Yıkılan bina sayısı 5 bin 775”

Vatandaşlara hasar gören binalardan uzak durması konusunda uyarı yapan Tatar, meydana gelen artçı sarsıntıların zaman zaman 5 ve üzeri büyüklüklere çıkabildiğini, bu nedenle de hasar almış binaların yıkıma uğrayabileceğini dile getirdi. Tatar, şöyle devam etti:

“Şu ana kadar yaşamını yitirmiş vatandaşımızın sayısı 3 bin