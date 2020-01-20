Google servislerine erişim sorunu yaşanıyor

Google arama servisi başta olmak üzere pek çok Google uygulamasına erişim sorunu yaşanmaya başlandı.

YouTube, Gmail ve Google arama motoru gibi servisler şu an sebebi bilinmeyen erişim sorunu nedeniyle kullanılamıyor.

Türkiye genelinde Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Gmail, YouTube gibi Google servisleri ve arama motoruna yaklaşık bir saattir güçlükle erişim sağlanıyor.

Google servislerinin yanısıra, genel olarak internet bağlantısında da zaman zaman yavaşlama meydana geliyor, sorunun sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.