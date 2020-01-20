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Google servislerine erişim sorunu yaşanıyor

20 Ocak 2020

Google arama servisi başta olmak üzere pek çok Google uygulamasına erişim sorunu yaşanmaya başlandı.

YouTube, Gmail ve Google arama motoru gibi servisler şu an sebebi bilinmeyen erişim sorunu nedeniyle kullanılamıyor.

Türkiye genelinde Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Gmail, YouTube gibi Google servisleri ve arama motoruna yaklaşık bir saattir güçlükle erişim sağlanıyor.

Google servislerinin yanısıra, genel olarak internet bağlantısında da zaman zaman yavaşlama meydana geliyor, sorunun sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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