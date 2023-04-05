Gönyeli’nin geleceği bu futbolculardır

Kıbrıs Türk futbolunda bende ayrı önemi olan 2 takım var. Biri Doğan diğeri Gönyeli’dir. Göçmenköy ve Kaymaklı’ta olan gönül bağımı, kan bağımı hiçbir zaman inkar etmedim bir kez daha da yenilemiş olayım.

Doğan ve Gönyeli’ye olan sempatim 8-10lu yaşlarıma gelir. Zamanın Doğan’ını babam ile saha içinde canlı görme şansım oldu. Kalede Tunç ile birlikte Caner, Afün, Yeşilada, Teyfik, Orçun, Cenker (merhum), Özer’li kadro ile gördüğüm Doğan bende iz bıraktı ve sempatimi kazandı o zamanlardan.

Gönyeli’de ise kaleci merhum Yusuf ile birlikte Necati, Erol, Baştaş, Mustafa Tuncel ve sonrasında küçük yaşta A takımda forma giyerek iz bırakmış isimlerden bazıları olan Musa, Mehmet Piro, Aligüllü, Okan, Tarık, Ufuk, H.Amcaoğlu’nun, o zamanki ismi olan Ali Naci Karacan Stadı ve “Tepe”de çok başarılarına tanıklık ettim.

Zaman zaman Gönyeli’yi eleştirdiğim olmuştu geçmişte. Hiç hazmedemezler eleştiriyi, yazdıktan sonra telefonlarım susmazdı ve bundan dolayı Gönyeli’yi yazmamıştım uzun zaman.

Tam bir spor ve futbol tutkunudurlar, hırslıdırlar, başaramazlarsa birbirlerini yerler. Futbol aşığıdırlar. Gönyeli dışından gelen birini pek sevmezler veya değişmiş olayım pek kabullenemezler. Bağlıdırlar birbirlerine çok.

Yazımın başlığında belirttiğim konuya geleyim daha fazla uzatmadan. Şu anki kadroda daha liseyi bitirmemiş çocuklar var. Babamın tabiri ile “kolunu kessek kanı kırmızı-beyaz akacak” bunların.

Şu anda maddi olanaksızlık var. Kendi yağları ile kendi ciğerlerini kavuruyorlar. Şimdiki Gönyeli’yi kısaca özetleyecek olursam;

Yenicami ve Yeşilova ile berabere kaldılar,

Ocak deplasmanında 1-0 kaybettiler,

MTG deplasmanında 2-0 öne geçtiler, 107.dakikada yedikleri 3.golle 3-2 kaybettiler.

GG ve Kaymaklı ile berabere kaldılar,

Lefke deplasmanında yine 96.dakika golü ile 3-2 kaybettiler.

Şu anki takımdan bir önceki Gönyelili futbolcu jenerasyonu zengin başkan ve yürütülen transfer politikası sonucu ya futboldan uzaklaştı, ya da Gönyeli’den koptu.

Umarım bu takımdaki çocuklar da farklı politikalar sonucu Gönyeliden koparılmaz veya farklı bir transfer politikası ile takım yaratılmasına Gönyeliler izin vermez.

Çünkü Gönyeli’nin geleceği bu futbolculardır..