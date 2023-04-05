Başakşehir, Galatasaray’ı kupadan eledi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Çarşamba, Nisan 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kuzey Kıbrıs'ın günlük ve yerel internet haberleri gazetesi.
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4 Örgüt: Toplumun bugün karşı karşıya kaldığı durum sürdürülebilir değil
5 Nisan 2023
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Demirhan’da 3 ayrı ikametgahtan çok sayıda beyaz eşya çalındı
5 Nisan 2023
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5 Nisan 2023
Kıbrıs
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Altuğra: İlaç eksikliğinin giderilmesi için TC yetkilileriyle sürekli temas halindeyiz
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Kıbrıs
KES: Meclis’ten geçirilmeye çalışılan yasa karşısında yapılacak tüm eylemlerin yanında yer alacağız
5 Nisan 2023
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Türkiye’de 6 Şubat’taki depremlerde can kaybı 50 bin 399’a yükseldi
5 Nisan 2023
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TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 50,51
3 Nisan 2023
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İsias Otel inşaatının fenni mesulüne gözaltı!
29 Mart 2023
Manşet
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İsias’tan kurtarılan Ömer Faruk Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti
27 Mart 2023
Türkiye
Kahramanmaraş’ta art arda üç deprem
23 Mart 2023
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Ohio’da kimyasal tren kazasını araştıran ekip de hastalandı
5 Nisan 2023
Dünya
Manşet
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı
5 Nisan 2023
Dünya
Sürmanşet
İngiltere’de yeni bir kene virüsü tespit edildi
5 Nisan 2023
Dünya
Peru’da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 69’a çıktı
5 Nisan 2023
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Sürmanşet
Finlandiya resmen NATO’nun 31’inci üyesi oldu
4 Nisan 2023
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Sürmanşet
Grammy adayları belli oldu: Beyonce rekor kırdı
16 Kasım 2022
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Multikulti Parti’ler yeniden başlıyor
16 Eylül 2022
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Fazıl Say, Salamis’te müzikseverlerle buluştu
14 Eylül 2022
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Sürmanşet
2022 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
13 Eylül 2022
Kıbrıs
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Sürmanşet
Yılın en büyük elektronik müzik festivali bu hafta sonu başlıyor
31 Ağustos 2022
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Spor
Başakşehir, Galatasaray’ı kupadan eledi
5 Nisan 2023
Spor
Gönyeli’nin geleceği bu futbolculardır
5 Nisan 2023
Spor
Doğukan, Gebze’de şampiyona ve seçmelere katılacak
5 Nisan 2023
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5 Nisan 2023
Spor
LTB Spor Kulübü olağan genel kurulu yapıldı
5 Nisan 2023
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Yaşam
DSÖ: Dünyada 600 milyon sokak hayvanının bulunduğu tahmin ediliyor
5 Nisan 2023
Sürmanşet
Yaşam
Uzmanlara göre çocuğunuza söylememeniz gereken 5 cümle
5 Nisan 2023
Sürmanşet
Yaşam
En derinde yaşayan balık gözleminde yeni rekor
3 Nisan 2023
Kıbrıs
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20. Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması Sonuçlandı
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Dünya
Yaşam
Bitkilerin zarar gördüklerinde çığlık attığı keşfedildi: “Diğer hayvanlar bu sesleri duyabiliyor”
31 Mart 2023
Ekonomi
Ekonomi
Maliye Bakanlığı mart ayında 2 milyar, 631 milyon, 879 bin TL ödeme yaptı
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Manşet
KTAMS 31 Mart itibariyle açlık sınırını açıkladı: 13 bin 247 TL
5 Nisan 2023
Ekonomi
Sürmanşet
Brent petrolün varil fiyatı 85,47 dolar
5 Nisan 2023
Ekonomi
Sürmanşet
Küresel piyasalarda karışık seyir devam ediyor
5 Nisan 2023
Döviz
Ekonomi
Döviz Kurları: Sterlin 24.30 liradan işlem görüyor
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Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
Sürmanşet
Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Salla Kazan” ile bolca GB kazandırıyor!
4 Nisan 2023
Bilim ve Teknoloji
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Elon Musk Twitter’ın logosunu değiştirdi
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Musk, mavi tik ültimatomu yaklaşırken, Twitter için ücretli doğrulama kararını savunuyor
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Uzaya kayalar fırlatarak dönen asteroit, gökbilimcileri hayrete düşürdü
2 Nisan 2023
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Uzay
Satürn’ün halkaları ayrışarak gezegenin atmosferini ısıtıyor
2 Nisan 2023
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Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Spor
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Başakşehir, Galatasaray’ı kupadan eledi
Spor
Başakşehir, Galatasaray’ı kupadan eledi
Seyda AŞAN
posted on
Nis. 05, 2023 at 10:40 pm
5 Nisan 2023
https://kibrisobjektif.com/basaksehir-galatasarayi-kupadan-eledi-146771.html
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