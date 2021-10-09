Gönyeli’de korkutan kaza

Gönyeli’de gerçekleşen trafik kazasında çarpışan 2 araç savruldu. Savrulmanın etkisiyle ZNK 563 plakalı araç kaldırım taşına çarptıktan sonra metal aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 09.10.2021 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk caddesi üzerinde, yönetimindeki ZNK 563 plakalı kiralık salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin AZUBUIKE KELVIN OLUNOKU(E-27) yolun sağında bulunan Serhat Sokak kavşağına yaklaştığında dikkatsizce önünde ayni istikamete doğru seyreden Lefkoşa’da sakin KEVIN STEPHEN OKOLODO(E-32) yönetimindeki HK 479 plakalı salon aracı sağ tarafından geçtiği sırada o esnada HK 479 plakalı aracın sağa Serhat sokağına doğru dönüşe geçmesi sonucu çarpışmışlardır. Çarpışmanın etkisi ile kontrolsüzce kuzey istikametine doğru yoluna devam eden ZNK 563 plakalı araç gidişine göre sağında bulunan kaldırım taşlarına sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkarak yoluna devam edip kaldırım üzerindeki metal aydınlatma direğine sağ ön kısmı ile çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.Soruşturma devam etmektedir.