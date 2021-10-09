İran’da son 1 günde 173 can kaybı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7 bin 654 yeni vaka tespit edildi, bunlardan bin 286’sı hastanelerde tedavi altına alındı.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 691 bin 634’e yükseldiği ülkede, 173 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 122 bin 370’e çıktı.

Toplam 62 milyon 978 bin 788 doz aşı yapıldı

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 368 koronavirüs hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran’da, 44 milyon 378 bin 234 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 18 milyon 600 bin 554 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran’da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 62 milyon 978 bin 788 doz aşı uygulandı.