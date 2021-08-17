Gönyeli’de korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 17.08.2021 tarihinde saat 14.00 raddelerimde Gönyeli’de Atartürk caddesi boyunca batı istikameti doğru seyreden NL 209 plakalı .araç sürücüsü Lefkoşa’da sakin kudakwashe MACHINCiURA (E-26 Zimbabwe, şoför) seyrettiği yolun ,sağında bulunan mardo isimli işyeri önlerine geldiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solunda kaldırım üzerinde bulunan ficus ağacına çarptıktan sonra yine kaldırım üzerinde bulunan Gönyeli belediyesine ait sokak aydınlatma direğine çarparak sağ yanı üzerine durmuştur Kaza sonucu yaralanan olmamıştır tahkikat devam etmektedir
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