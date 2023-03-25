Gönyeli’de 2 yaşındaki çocuk apartmandan düştü

Gönyeli’de bulunan bir apartman dairesinde sakin Ahmet Efe Kuzucu (Ç-2), kalmakta olduğu dairenin sürme cam penceresini açarak, pencereden aşağıya uzandığı sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 6,40 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından çocuk servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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