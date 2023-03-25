Dün yapılan trafik denetimlerinde 23 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 25, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Dün yapılan trafik denetimlerinde 23 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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polis denetim

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 23 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, 1358 araç sürücüsü kontrol edildi; 210 araç sürücüsü trafik suçundan rapor edildi.


Rapor edilen sürücülerin trafik suçlarının bazıları şu şekilde açıklandı:

“2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 46’sı yasal sınırın üzerinde süratli araç kullanma, 28’i seyir halinde cep telefonu kullanma”

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Tags:KKTCpolis denetimtrafik denetimi
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