FutbolSpor

Gönyeli dışarıda aslan içerde kedi

14 Kasım 2019

GÖNYELİ EVİNDE KAYIP: Süper Lig’de 10. hafta öncesinde düşme hattında yer alan Gönyeli iç saha ve dış saha performanslarında ilginç farklılıklar yaşıyor. Evinde 5 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip bunlarından hiçbirinde galip gelemedi. Diğer taraftan deplasman karnesi iyi olan Gönyeli 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek mağlubiyet yaşamadı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’de 9. hafta sonrasında düşme hattında yer alan Gönyeli iç saha ve dış saha performanslarında ilginç farklılıklar ortaya koyuyor.
Sezonun başlangıcından bu yana evinde 5 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip bunlarından hiçbirinde galip gelemedi. Evinde çok kötü bir performans ortaya koyan Gönyeli, sahasındaki 5 maçtan puan çıkaramadı.
Diğer taraftan deplasman karnesi iyi olan Gönyeli 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi. 10.haftada K.Kaymaklı deplasmanında oynayacak olan Gönyeli bu başarısını devam ettirmeyi deneyecek.



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