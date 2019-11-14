FutbolSpor

Düzkaya’da Borataş mesaiye başladı

14 Kasım 2019

BORATAŞ UMUTLU: Düzkaya’da Mustafa Borataş dün ilk antrenmanına çıkarken antrenman öncesi bir konuşma yaptı. Borataş kendisinin zoru sevdiğini ve el birliği ile takımı ileri seviyelere çıkaracaklarını belirtti. Borataş zorun ancak inanılarak başarılacağını ifade etti

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’de kötü günler yaşayan Düzkaya’da Teknik Direktör Orçun Volkan’ın, görevinden istifa etmesi sonrasında gözler takımın başına getirilecek olan isme çevrilmişti. Düzkaya yönetimi dün tecrübeli teknik adam Mustafa Borataş ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında resmen anlaşmayla vardı.
Mustafa Borataş dün takımı Düzkaya ile ilk antrenmanına çıktı ve antrenman öncesi bir konuşma yaptı. Takımın zor bir süreç gerçekleştirdiğini belirten Borataş kendisinin zoru sevdiğini ve el birliği ile takımı ileri seviyelere çıkaracaklarını belirtti. Borataş zorun ancak inanılarak başarılacağını ifade etti.



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