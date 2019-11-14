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Erhürman’dan Başbakan Tatar’a kritik Maraş soruları

14 Kasım 2019
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Tufan Erhürman, Başbakan Başbakan Ersin Tatar’a Maraş açıklamasıyla ilgili sorular sordu…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersin Tatar’ın Fox TV’de katıldığı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında yaptığı “Maraş’ı 2020’nin sonunda açmayı hedefliyoruz” açıklamasına dair sorular yöneltti.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Sayın Başbakan Maraş’ı 2020’nin sonunda açmayı hedeflediklerini söylemiş bu sabah. Ortada nasıl bir program/plan var? Mülkiyet sorunu nasıl hallediliyor? BM ile herhangi bir istişare var mı? İçeride, Meclis ile ve Sayın Cumhurbaşkanı ile bir istişare var mı? Maraş gibi ciddi bir meselenin çok daha ciddi bir biçimde ele alınması gerekmiyor mu?



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