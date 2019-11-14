Erhürman’dan Başbakan Tatar’a kritik Maraş soruları

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Sayın Başbakan Maraş’ı 2020’nin sonunda açmayı hedeflediklerini söylemiş bu sabah. Ortada nasıl bir program/plan var? Mülkiyet sorunu nasıl hallediliyor? BM ile herhangi bir istişare var mı? İçeride, Meclis ile ve Sayın Cumhurbaşkanı ile bir istişare var mı? Maraş gibi ciddi bir meselenin çok daha ciddi bir biçimde ele alınması gerekmiyor mu?