KıbrısManşet

Gönyeli çemberinde araç yayaya çarptı

18 Ekim 2019
Trafik polisi

Gönyeli çemberinde bir araç yayaya çarptı. 20 yaşındaki Merve Özdemir hafif şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 13.45 sıralarında Gönyeli çemberi üzerinde James Amaechi Animam (E-30), yönetimindeki MF 896 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrederken o esnada yolun karşısındaki otobüs durağına yaya olarak geçmeye çalışan Merve Özdemir’e (K-20) çarptı.

Çarpışma sonucu hafif şekilde yaralanan Merve Özdemir, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Tolga Atakan

Atakan: “Sabit radarlardan ve seyrüseferden gelen para bakanlığımızda toplansa, yollarla ilgili problemlerin çok büyük kısmı çözülmüş olur”

22 Ekim 2019

Başbakan Tatar Anamur’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı

22 Ekim 2019

Oğuz, daha verimli koyun ırkları yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti

22 Ekim 2019
zorlu-töre

Töre, TBMM’de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü

22 Ekim 2019

Bir Yorum

  1. arkadaşlar nasıl haber yapıyorsunuz saat şuanda 12,20 siz haberde 13,45 bugün kaza oldu diyorsunuz hayırdır ileriyimi görüyorsunuz olacakları 🙂 ahshhetr

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı