Gönyeli-Boğazköy anayolunda motosiklet kazası - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Gönyeli-Boğazköy anayolunda motosiklet kazası

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Şerife Yüksel

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 04.03.2022 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, eski Gönyeli-Boğazköy Anayolu üzerinde, Melih SOYKIR (E-66) yönetimindeki SH 660 plakalı motosiklet ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada, Pınarbaşı kavşağı yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkmış ve selvi ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Melih SOYKIR ve motosiklette yolcu olarak bulunan Şerife Yüksel (K-28), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

 


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:KKTCMelih SOYKIRmotor kazasıŞerife Yüksel
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar