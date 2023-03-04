Gönyeli-Boğazköy anayolunda motosiklet kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 04.03.2022 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, eski Gönyeli-Boğazköy Anayolu üzerinde, Melih SOYKIR (E-66) yönetimindeki SH 660 plakalı motosiklet ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada, Pınarbaşı kavşağı yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkmış ve selvi ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Melih SOYKIR ve motosiklette yolcu olarak bulunan Şerife Yüksel (K-28), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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