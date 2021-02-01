Gönyeli Belediyesi’nden aşı programına destek

Gönyeli Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde 65 yaş üzeri bireylerin aşılanması ve kontrollerinin yapılmasına destek olacak.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, aşılama bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

Küresel Salgın Covid-19 sürecinde hem koruyucu, hem de destek verici çalışmalarını sürdüren Gönyeli Belediyesi, Aşı Programı’nın da başarıyla uygulanması için Yaşlıları Hizmet Birimi’ni devreye koydu.

Gönyeli Belediyesi’ne kayıtlı 65 yaş üzeri 1.237 kişi belediye tarafından tek tek aranarak ilgili formlar dolduruluyor.

İlgili liste çalışmasının tamamlanmasının ardından, ilk olarak 75 yaş üzeri ardından ise 65-75 yaş arası yurttaşların aşı hizmetine erişimi sağlanarak, oluşturulacak sağlık merkezinde belirli bir program dahilinde aşılanması hedefleniyor.

Bugün ve yarın yapılacak bu organizasyon ile yaşlıların güvenli şekilde aşılanması planlanıyor.

Açıklamaya göre, Gönyeli Belediyesi, gerekli hijyen ve sağlık koşulları içerisinde kentteki yurttaşların aşı hizmetine erişimini kolaylaştırmak için tüm imkanlarını devreye koydu.

Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ikameti Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde olan ve Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye olmayan kişilerin 0533 825 31 99 nolu telefonla belediyeye başvurmaları istendi.

Tedarik programı güncellendi

Öte yandan Gönyeli Belediyesi 65 yaş üzeri yurttaşları için “Covid-19 Korumalı Tedarik Programı”nı da güncelledi.

65 yaş üzerine verilen bilgide, zorunlu olmadıkça evde kalmaları, gerekli ihtiyaçlarının belediye görevlileri tarafından hijyen kuralları içerisinde karşılanacağı bilgisi verildi.

Market alışverişi, banka işlemleri, ilaç temini gibi temel ihtiyaçlarda 65 yaş üzerine destek verilecek.