Alpay hoca gözyaşlarıyla uğurlandı

Uzun yıllar öğretmenlik yapan ve birçok öğrenci yetiştiren Alpay Lisani’nin cenaze töreni dün Lefkoşa Kabristanlığında yapıldı. Pandemi kurallarına göre düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Törene Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve UBP Lefkoşa milletvekili Hasan Taçoy da katıldı.

Baf-Poli kökenli olan Alpay Lisani Türkiye’den mezun olduktan sonra çeşitli okullarda ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştı. Dönemim hükümeti tarafından Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Alpay Lisani buradan emekli olmuştu.