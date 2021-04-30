Gönyeli Belediyesi antijen test uygulaması Pazartesi günü başlıyor

Gönyeli Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde antijen (hızlı) test uygulaması 3 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 09.00-12.00 saatleri arasında Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM) binasında antijen testleri yapılacak.

Sağlık Bakanlığı iş birliği ile özel eğitim almış Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesi uzmanları tarafından yapılacak hızlı testler, Gönyeli esnafı ve özel sektör çalışanlarına açık olacak.

Pandemiyi kontrol altına almanın en önemli yöntemi olarak gösterilen hızlı test kitleri ile daha çok kişiye ve daha kısa sürede ulaşılması ayrıca daha erken sonuç alınması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı iş birliği ile aşılama yapan Gönyeli Belediyesi, hızlı testlerle de pandemi sürecindeki hizmetlerini genişletiyor.

Gönyeli Belediyesi salgın döneminde ayrıca etkin denetim, hijyen, gıda desteği ve eğitim çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Açıklamada, Gönyeli Belediyesi personelinin eğitiminde emeği geçen Sağlık Bakanlığı uzman eğitmeni Filiz Uzun’a teşekkür edildi.