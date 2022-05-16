Golf turnuvası şampiyonu Filiz Besim oldu

KKTC Golf Federasyonu 2022 Turnuva Programı çerçevesinde sezonun dördüncü turnuvası olan Bahar Cup Golf Turnuvası, dün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda gerçekleşti. Oldukça yüksek skorların üretildiği turnuvanın şampiyonu 45 puan ile Filiz Besim oldu. Stableford formatında % 95 Handicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 42 Puan ile John Alexander Murray alırken, Hasan İlkay da 41 puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın “Gross Birincisi” ise 25 puan ile Steve Neufeld oldu. Turnuvadaki diğer özel ödüllerden “En Uzun Vuruş” ödülünü Olgun Emirzade alırken, “Bayrağa En Yakın Vuruş” ödülünü de Paul Coppicus kazandı. Turnuva sonrası kazananların kupaları Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi. Golf Federasyonu’nun bir sonraki organizasyonu Barış Kupası, 20 Temmuz tarihinde Korineum Golf & Beach Resort’ta gerçekleşecek.