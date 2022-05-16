Badminton Yıldızlar Ligi’nde şampiyon YDÜ

Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı 6.Carlton Yıldızlar Ligi dün Atatürk Spor Salonu’nda 8 takımın katılımı ile oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı. Yıldızlar liginde ikinciliği Gençlik Gücü, üçüncülüğü ise Badminton Severler Spor Kulübü alırken, Lefkoşa Güneş Spor Kulübü de dördüncü oldu. Carlton Yıldızlar Ligi’nde toplam 80 maç oynandı ve saat 18.30’da turnuvanın sona ermesi ile dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Fırat Deniz: Badminton sevgisi bizi teşvik ediyor



KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada lige 8 takımın katıldığını sporcuların gösterdiği performanstan ve organizasyonda görev alan kulüp yöneticileri ile hakemlerini tebrik etti. Deniz, gençlerin badminton sevgisinden dolayı kendilerini daha çok bu gibi organizasyonları düzenlemek zorunda hissettiklerini bu hissin de federasyonumuzu daha çok çalışmaya ittiğini, bu nedenden de mutlu olduklarını belirtti. Deniz şöyle devam etti: “Başarıyı yakalamak sadece bir kişinin veya kesimin çabasıyla değil, her kesimin katkısıyla olabileceğini bunu göreve geldiklerinden beridir, yönetim olarak iyi yaptıklarını ve badminton sporunun KKTC’de daha da geliştirebilmek için Federasyonla birlikte Spor Dairemizin, Türkiye Badminton Federasyonu’nun, Kulüplerin, sporcuların, antrenörlerin yanında basınımızın da Badminton Sporuna gerekli desteği veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yıl lige 6. kez sponsor olan Anıl Spor Direktörü Engin Anıl’a da teşekkürlerimi sunuyorum.”

Maçları yerinde takip eden TC Gençlik ve Spor Koordinatörü Mithat Tekçam’da Yıldızlar Ligi’nde mücadele eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederken, organizasyonu gerçekleştiren Badminton Federasyonu’na verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

CARLTON YILDIZLAR BADMİNTON LİGİ SIRALAMASI:

1.YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2.GENÇLİK GÜCÜ

3.BADMİNTON SEVERLER

4.LEFKOŞA GÜNEŞ KULÜBÜ

AKDENİZ SPOR B.

5.BEKİROĞULLARI MT SK

5.LEFKOŞA BADMİNTON K.

5.NET SPOR K.