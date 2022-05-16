Binicilikte II. Ayak Engel Atlama Müsabakası yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2022 sezonunun ikinci ayak engel atlama müsabakası Akova’da Asya Atlı Spor Kulübü’nde dün tamamlandı.

Toplamda altı kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası geçtiğimiz Cumartesi günü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı. Müsabakanın ikinci günü olan dün ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti.

Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı. Hafta sonu adeta bir karnaval havasında yapılan yarışlar çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.