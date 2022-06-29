Spor
Golf Federasyonu takımı İstanbul’da
KKTC Golf Federasyonu Takımı, Silivri Klassis Golf Kulübü takımı ile maç yapmak için Federasyon Başkanı Hasan Kasapoğluları Başkanlığında 18 kişilik oyuncu kadrosu ile İstanbul’a gitti. Yıl içerisinde Korineum Golf & Beach Resort’ta ilk ayağı gerçekleşen ve Federasyon takımımızın 28-5 galibiyeti ile sonuçlanan maçın rövanşını oynanacak.
3 gün boyunca farklı formatlarda maçların oynanacağı Silivri Klassis Golf Sahası’nda ilk iki gün çiftli karşılaşmalar, son gün de tekli maçlar gerçekleşecek. Golf Federasyonu kafilesi 3 Temmuz Pazar gecesi yurda dönecek.