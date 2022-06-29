Güreşte turnuva zamanı

Güreş Federasyonu’nun 2022 Yılı Faaliyet programında yer alan Şehit Güreşçiler Anısına Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakası yarın Lefkoşa’da Rıfat Şener Güreş Salonu’nda yapılacak. Müsabakalara 2005 ve daha büyük doğumlu sporcular katılacak.

Büyükler Greko-Romen Kategorisi Kiloları 55 Kg., 60 Kg., 63 Kg., 67 Kg., 72 Kg., 77 Kg., 82 Kg., 87 Kg., 97 Kg., 97 – 130 Kg. olacak. Müsabakalarda tolerans ağır sıklet hariç bir kg olarak belirlendi. Tartı ise 18:00 – 18:30 arası yapılacak. Tartı listeleri en geç saat 17:30’da baş hakeme teslim edilecek ve müsabakalar 19:00’da başlayacak.